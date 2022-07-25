الحماية المدنية توضح بخصوص حريق مطار الجزائر

25 يوليو، 2022

نجحت مصالح الحماية المدنية، في السيطرة على حريق مبنى “كارتينغ” التابع للجوية الجزائرية في مطار الجزائر، حسبما أوضحه امكلف بالإعلام في الحماية للعاصمة، خالد بن خلف الله.

وأفاد بن خلف الله، أن الوحدات منعت انتشار الحريق في جهات أخرى من المطار، موضحا أن أعوان الحماية المدنية، أنقدوا ما يمكن انقاذه، كاشفا أن الحريق مسّ عدة آلات خاصة بالإطعام، ويبقى تقديرها للجهات المختصة التي ستقيمها بعد الانتهاء من العملية.

و بحضوص أسباب الحريق، فأكد ذات المتحدث على أنها قد تكون مختلفة، مشددا على أن مصالح الشرطة هي التي ستدقق وتعطي الأسباب بعد التحقيقات المعمقة التي باشرتها.

كما أكد المكلف بالإعلام، على أن الأجزاء الأخرى من مطار الجزائر لم تتأثر بالحريق، وهذا بفضل الحماية المدنية التي سيطرت عليه.

رمزي أحمد توميات

25 يوليو، 2022

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