الحماية المدنية تعلن عن نتائج المسابقة الخارجية على أساس الإختبارات لأعوان الحماية المدنية ذكور و إناث

الحماية المدنية تعلن عن نتائج المسابقة الخارجية على أساس الإختبارات لأعوان الحماية المدنية ذكور و إناث

أعلنت اليوم الاثنين، المديرية العامة للحماية المدنية عن قائمة الناجحين في المسابقة الخارجية على أساس الإختبارات لأعوان الحماية المدنية ذكور وإناث.

و وطلبت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها، من كل الناجحين سحب استدعاء النجاح ابتداءً من 09 جانفي 2024, و هذا بالتقرب من المديريات الولائية للحماية المدنية التي تم إيداع ملف الترشح بها.

و ذكرت المديرية العامة للحماية المدنية, أنّ يوم التحاق الاعوان الناجحين سيكون في 28 جانفي 2024

سهام قريمش

القائمة الكاملة للناجحين في المسابقة

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