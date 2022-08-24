الحماية المدنية تعلن إخماد كل الحرائق

أعلنت اليوم الأربعاء، مصالح الحماية المدنية، عن إخماد كل حرائق الغابات التي اندلعت بعدة ولايات وأن جهاز المكافحة يبقى مجندا للتدخل في حالة الضرورة.

وكشف بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، عن وضعية حرائق الغابات الى غاية الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، أين أكدت أن الحرائق أخمدت.

وأشارت ذات المصالح، إلى أن جميع الوسائل الجوية وكذا الموجودة على الميدان، التابعة لجهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، تبقى مجندة للتدخل في حالة الضرورة.

وحسب نص البيان، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية، خلال ال24 ساعة الماضية، من أجل إخماد 58 حريقا من الغطاء النباتي على مستوى ولايات تيزي وزو، سطيف، سيدي بلعباس، سوق أهراس،تيبازة، قالمة، الشلف، بجاية، الجزائر، المسيلة، برج بوعريريج, تيسمسيلت, ميلة وعين الدفلى.

وأدت هذه الحرائق الى خسائر قدرت بـ 40 هكتارا من الغابات، 1 هكتار من الأدغال، 6 هكتارات من الأحراش والحشائش، الى جانب 1721 حزمة تبن و 924 شجرة مثمرة، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

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