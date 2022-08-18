الحماية المدنية تصدر بيانا مفصلا عن حصيلة حرائق الغابات

أصدرت اليوم الخميس، المديرية العامة للحماية المدنية بيانا مفصلا حول الحالة العامة وحصيلة حرائق الغابات ليوم أمس الأربعاء،

وكشفت ذات المصالح، أنه تم في إطار مكافحة حرائق الغابات خلال 24سا الماضية، تجنيد كافة جهاز مكافحة حرائق الغابات، الأدغال و الأحراش والمتمثل في الوحدات التدخلية، الأرتال المتنقلة و مروحيات المجموعة الجوية لإخماد عدة حرائق.

كما تم تسجيل 118 حريق غابة، أدغال و أحراش على مستوى 21 ولاية وهي كل من الطارف 31 حريق، سوق أهراس 14 حريق، سطيف 10 حرائق، قالمة 12 حريق، سكيكدة 10 حرائق، قسنطينة 05 حرائق ، بجاية 12 حريق ،ميلة 05 ،تيبازة 03 حرائق، الشلف 03 ، عين الدفلة 02 حريقين.

وحريق واحد بكل من ولايات تيزي وزو، باتنة، عنابة، أم البواقي ، البليدة،برج بو عريريج،جيجل ،المدية،عين تموشنت ،البويرة وولاية جيجل، يضيف البيان.

كما أرسلت المديرية العامة للحماية المدنية دعم مادي وبشري مقدر بـ 1700 عون حماية مدنية و 280 شاحنة إخماد لكل من ولايات الطارف 50 شاحنة إخماد و 700 عون حماية مدنية و 5 ارتال متنقلة، جيجل 40 شاحنة إخماد و 200 عون حماية مدنية، بجاية 40 شاحنة إخماد و 200 عون حماية مدنية، سكيكدة 40 شاحنة إخماد و 300 عون حماية مدنية، سطيف 20 شاحنة إخماد و 200 عون حماية مدنية.

بالإضافة إلى سوق أهراس 30 شاحنة إخماد و 200 عون حماية مدنية و 5 ارتال متنقلة، قالمة 20 شاحنة إخماد و 100 عون حماية مدنية، تيزي وزو 20 شاحنة إخماد و 100 عون حماية مدنية، تيبازة 20 شاحنة إخماد و 150 عون حماية مدنية.

كما سجلت وحدات الحماية المدنية بولاية سوق أهراس 05 وفيات و اصابة 65 شخص لهم إصابات خفيفة بينهم 04 مصابين بحروق خفيفة والأخرين باختناق بضيق في التنفس من جراء دخان الحريق تم اسعافهم، وكذا إصابة 10 اعوان حماية مدنية بإصابات (إلتواءات) و ضيق بالتنفس

في حين تم تسجيل بولاية سطيف وفاة 02 شخصين إمرأة ذات سن 58 سنة وإبنتها 31 سنة متأثرتين بحروق بليغة وكذا تسجيل اصابة 02 شخصين آخرين بحروق على إثر عدة حرائق بنواحي نودرة وانتشر بفعل الرياح القوية والحرارة المرتفعة إلى عدة مداشر منها زنقروط، المرج، أمزيلن واولاد مسعود، وصلت إلى منازل وبساتين السكان .

أما بولاية الطارف، فقد تم تسجيل وفاة 30 شخص متأثرين بحروق على مستوى غابة نبربر بالقالة.و 161 جريح، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

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