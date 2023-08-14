الحماية المدنية: تسجيل أزيد من 1400 حادث غرق خلال 24 ساعة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تسجيل 3864 تدخل في عدة حوادث عبر التراب الوطني، بمعدل تدخل كل 22 ثانية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تدخل حرس السواحل، خلال نفس الفترة، لأجل 1407 حادث غرق.

من جهة أخرى فقد تم تسجيل 194 حادث مرور، وبالنسبة للحرائق الحضرية والصناعية تم تسجيل حادثين، و10 حرائق للغطاء النباتي.

فيما تمثلت عدد عمليات الإجلاء الصحي خلال نفس الفترة، 1708 عملية، بالإضافة إلى 543 من التدخلات المختلفة.

رمزي أحمد توميات

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