الحماية المدنية تسجل 19 حالة غرق في البحر و5500 تدخل

عقدت اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف ومتابعة سيره، أمس، بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا تنسيقيا، في إطار المتابعة المستمرة لسير موسم الاصطياف تحت إشراف الأمين العام للوزارة.

وسجلت اللجنة إحصاء 183مخالفة عبر الشواطئ، منها ما تعلق بالاستغلال غير الشرعي للشواطئ المسموحة وعدم احترام دفاتر الشروط من طرف بعض المتعاملين.

هذا وقد تم حجز أزيد من 830 وحدة من المعدات الشاطئية المستغلة بصفة غير شرعية كالكراسي، والطاولات والشمسيات.

أما بخصوص حالات الغرق، فقد تم تسجيل 19حالة غرق أغلبها على مستوى الشواطئ الممنوعة، مع تسجيل ما يفوق من 5500 تدخل لمصالح الحماية المدنية على مستوى الشواطئ.

وفي هذا السياق، أكدت اللجنة على ضرورة تعزيز الرقابة ومضاعفة الجهود التحسيسية سيما بخصوص التقيد بإرشادات السلامة، وتجنب السباحة في الشواطئ غير المسموحة والمسطحات المائية.

وعلى صعيد آخر، تم غلق ستة شواطئ بسبب تلوث مياهها وخطرها على الصحة العمومية، مع العمل على إتمام عمليات ازالة التلوث بها قصد إعادة فتحها في أقرب الآجال.

في حين تم التشديد على ضرورة رفع درجة التأهب إلى أقصاها وتعزيز التنسيق بين جميع المعنيين، لاسيما بالتزامن مع الارتفاع في درجات الحرارة الذي تشهده أغلب ولايات الوطن

دون إغفال اعتماد الحيطة والصرامة تجاه كل المحاولات الاجرامية أو التصرفات غير المسؤولة التي من شأنها أن تتسبب في نشوب حرائق.

وكذلك مواصلة الجهود الرامية لرفع حس الوعي والثقافة الوقائية لدى المواطن باعتباره الحلقة الرئيسية للحفاظ على نظافة المحيط، وتجنب السلوكات الخطيرة التي تؤثر على حياته وسلامة بيئته.

ليديا كبيش

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