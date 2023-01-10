الرئيسية/الأولى/الحماية المدنية تسجل أثقل حصيلة لحوادث الغاز خلال 24س الأخيرة الحماية المدنية تسجل أثقل حصيلة لحوادث الغاز خلال 24س الأخيرة 10 يناير، 2023 سجلت مصالح الحماية المدنية أثقل حصيلة في تاريخ الحوادث المنزلية٬ في كل من : المسيلة، سطيف، مستغانم و انفجار بسعيدة. حيث بلغ عدد ضحايا التسمم بغاز اكسيد الكربون 17وفاة. حورية سعداوي شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 10 يناير، 2023 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة