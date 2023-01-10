الحماية المدنية تسجل أثقل حصيلة لحوادث الغاز خلال 24س الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية أثقل حصيلة في تاريخ الحوادث المنزلية٬ في كل من : المسيلة، سطيف، مستغانم و انفجار بسعيدة.

حيث بلغ عدد ضحايا التسمم بغاز اكسيد الكربون 17وفاة.

حورية سعداوي

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