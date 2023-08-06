الحماية المدنية: انتشال 4 جثث لغرقى خلال 24 ساعة الأخيرة

6 أغسطس، 2023
الحماية المدنية: انتشال 4 جثث لغرقى خلال 24 ساعة الأخيرة

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، في بيان لها  عن انتشال أربعة وفيات لغرقى خلال 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الحماية المدنية، أنه من بين حالات الغرق الأربعة، اثنين منها سجلت بشواطئ ممنوعة،  وحالة واحدة في شاطىء مسموح براية حمراء، و أخرى سجلت خارج اوقات الحراسة، فيما تتواصل عملية البحث عن 04 آخرين، حسب ذات المصدر.

لترتفع الحصيلة منذ الفاتح جوان من هذه السنة إلى غاية صبيحة اليوم الى 199 حالة وفاة غرقا منها 142 حالة في الشواطىء اغلبها ممنوعة او براية حمراء، إضافة إلى 57 حالة في المجمعات المائية، يضيف المصدر.

هذا و تم إنقاذ 28625 شخص من موت محقق منذ الفاتح جوان، كما دعت الحماية المدنية الى احترام الراية في الشواطىء المسموحة و اتباع نصائح وارشادات اعوان الحماية المدنية، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

6 أغسطس، 2023

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