الحماية المدنية : العثور على جثة الطفلة المفقودة بولاية قالمة

25 مايو، 2023

تمكنت مصالح الحماية المدنية منذ قليل من العثور على جثة الطفلة هبة صاحبة السبع سنوات، بمجرى وادي في منطقة  بوكبوط بين بسباسة وعين خروبة بلدية لخزارة ولاية قالمة.

هذا وقد أعلنت مصالح الحماية المدنية  في بيان لها صباح اليوم الخميس عن فقدان طفلة صغيرة جرفتها مياه الأمطار، ببلدية بوحشانة التابعة لولاية قالمة شرق الجزائر.

و كانت   مصالح الحماية  قد باشرت منذ فجر اليوم  عملية البحث عن الطفلة المفقودة التي تبلغ من العمر 07 سنوات بوسط مدينة بوحشانة بلدية بوحشانة دائرة لخزارة ولاية قالمة.

كما سخرت الحماية المدنية لهذه العملية 127 عونا بمختلف الرتب و 06 غطاسين.

شرف الدين عبد النور

25 مايو، 2023

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