الحماية المدنية: إخماد 19 حريق خلال ال 24 ساعة الأخيرة

كشفت مصالح الحماية المدنية، أنه تم تسجيل 2993 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 إلى 31 أوت الجاري، وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد شملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بإخماد الحرائق، حوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي والأجهزة الأمنية.

وبخصوص عمل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، فقد تدخلت وسائل الحماية المدنية من أجل إخماد 19 حريق من الغطاء النباتي منها 03 غابات ، 05 أدغال و 11 حرائق محاصيل زراعية .

وأدت هذه الحرائق الى خسائر قدرت بـ 10 هکتار غابات، 05 هكتار أدغال الى جانب 1349 حزمة نين ، 1500 شجرة مثمرة، يضيف البيان.

وبخصوص التقلبات الجوية التي ميزتها تساقط أمطار خاصة في كل من ولايات سيدي بلعباس ، برج باجي مختار و تبسة، أین قامت وحدات الحماية المدنية بعدة عمليات إنقاذ أشخاص في حالة خطر محاصرين بمياه الامطار وكذا سحب سیارات و امتصاص مياه الامطار داخل منازل.

وبـولاية سيدي بلعباس تم انتشال 02 شخصين متوفیان كانا على متن سيارة جرفتهم مياه واد بلدية مزاورو ولاية برج باجي مختار إعادة فتح الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين ولاية برج باجي مختار و تيمياوين الى جانب إعادة فتح الطريق الغير مصنف بين برج باجي مختار و تمنراست علی اثر تراكم مياه الامطار .

أما بولاية تبسة، تمت عملية امتصاص مياه الامطار على مستوى 05 منازل بقرية مزارة على اثر ارتفاع مياه الواد على حوافه ببلدية صفصاف الوسري.

وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 188 تدخل على إثر عدة حوادث، سجلت عبر عدة ولايات، خلفت هذه الأخيرة 11 وفاة وإصابة 283 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم التكفل بهم ونقلهم إلى المصالح الاستشفائية.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية النعامة بوفاة 10 أشخاص وإصابة 42 آخرين بجروح، على اثر انحراف حافلة متبوع بانقلابها تضمن الخط تيارت تندوف، الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 06 بلدية المغرار، الضحايا ثم تحويلهم الى مختلف المصالح الاستشفائية الجوارية .

كما تدخل غطاسو الحماية المدنية لولاية سكيكدة من أجل انتشال شخص يبلغ من العمر 35 سنة متوفي غرقا بشاطئ ممنوع للسباحة الغور بلدية تملوس ، الضحية تم نقلها إلى المستشفي القل.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...