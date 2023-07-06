الحكومة تستمع لعرض حول التقدّم المحرز في الملف المتعلق بإنشاء المناطق الحرّة في صلب الأشغال

قدّم وزير التجارة وترقية الصادرات، خلال اجتماع للحكومة اليوم، عرضا حول التقدّم المحرز في الملف المتعلق بإنشاء المناطق الحرّة، المكرسة بموجب القانون رقم 22 ـ 15 المؤرخ في 20 جويلية 2022 الذي يحدّد القواعد المنظِّمة للمناطق الحرة، حسب ما اورده بيان مصالح الوزير الأول.

و تمحور العرض حول الأعمال المُباشر بها في إطار تجسيد المسعى المعتمد من أجل إنشاء المناطق الحرّة، وفقا للأولويات المحدّدة، وكذا التدابير المقرّرة قصد التكفل ببعض الصعوبات وتكييف هذا المسعى، من خلال الاستناد إلى التجارب الجديدة الناجحة على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا المجال، يضيف البيان.

شرف الدين عبد النور

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