الحكومة المجرية توافق على استقبال الطلبة الجزائريين الفارّين من أوكرانيا لإتمام دراستهم

15 مارس، 2022

وافقت الحكومة المجرية على استقبال الطلبة الجزائريين الفارّين من أوكرانيا، لإتمام دراستهم في جامعات المجر.

واعلمت اليوم الثلاثاء سفارة الجزائر في بودابست الطلبة الذين دخلوا إلى المجر من أوكرانيا، انّ الحكومة المجرية قررت السماح للراغبين منهم بإتمام دراستهم الجامعية في الجامعات المجرية”.

كما دعت السفارة الطلبة المعنيين إلى التواصل مع مصالح السفارة للحصول على كلّ المعلومات والمرافقة اللازمة في هذا الشأن.

وللتذكير فقد استقبلت كلّ من المجر، رومانيا وبولندا عددا من أفراد الجالية الوطنية في أوكرانيا. بعد تدهور الوضع الأمني هناك عقب التدخّل العسكري الروسي.

رمزي أحمد توميات

15 مارس، 2022

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