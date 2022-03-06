الحكومة الصحراوية تجدد التأكيد على الدفاع وبكل الطرق عن كافة الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي

جددت الحكومة الصحراوية التأكيد على الدفاع وبكل الطرق عن كافة الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي، وفي مقدمتها الحق في الحرية والإستقلال

وجاء ذلك في بيان لها بمناسبة تخليدها لليوم الوطني لتشكيل أول حكومة صحراوية، والذي يصادف الـ05 مارس من كل سنة.

وأعربو الحكومة الصحراوية عن عزمها الأكيد ،وتصميمها الراسخ على السير في طريق تجسيد الأهداف التي تأسست من أجلها أول حكومة في تاريخ الشعب الصحراوي، تلك الأهداف السامية التي سقط من أجلها قوافل الشهداء

كما عبرت عن تشبثها ـ أكثر من أي وقت مضى ـ بالدفاع وبكل الطرق عن كافة الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي، حتي تحقيق الاستقلال،وطرد الاحتلال المغربي الغاشم من كامل ترابنا الوطني.

ليديا كبيش

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