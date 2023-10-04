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الحشاني: نتطلع أن تحقق الاتفاقيات نقلة نوعية في العلاقات الجزائرية-التونسية

4 أكتوبر، 2023

أفاد رئيس حكومة الجمهورية التونسية، أحمد الحشاني، :” نحرص على اثراء علاقات التعاون القائمة بين الجزائر وتونس ونتطلع إلى أن تحقق مختلف الاتفاقيات والتوصيات النقلة النوعية المنتظرة على مستوى العلاقات التونسية والجزائرية”.

واعرب الحشاني خلال ندوة صحفية على هامش اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون عن شكره للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشيدا بكرم الضيافة والأجواء الأخوية التي طبعت الأشغال.

واعتبر ذات المتحدث  هذه الدورة فرصة ملائمة لتقييم مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين. وبحث الارتقاء بعلاقات الاخوة والتعاون القائمة بين تونس والجزائر.

هذا وأشاد رئيس الحكومة التونسية بمخرجات اجتماعات الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة، مثمنا تنظيم المنتدى الاقتصادي لرجال الاعمال بمناسبة انعقاد هذه الدورة و “الذي يعكس قناعتنا بالدرو المحوري للقطاع الخاص بتشبيك العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وتونس”

ليديا كبيش

4 أكتوبر، 2023

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