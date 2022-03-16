نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 15 مارس 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني

وكشفت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، أوقفت في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، 07 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني

كما تمكنت مفارز أخرى من كشف وتدمير 05 مخابئ للإرهابيين وقنبلتين تقليديتي الصنع وبندقية مضخية وأغراض أخرى بكل من بومرداس وتيبازة.

رمزي أحمد توميات

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