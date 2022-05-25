نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 ماي 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني

ووفقا لبيان لوزارة الدفاع، فقد أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 04 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليدتي الصنع وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى بكل من البليدة والبويرة.

ليديا كبيش

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