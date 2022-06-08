الجوية الكندية تعلن عن فتح خط الجزائر مونتريال

8 يونيو، 2022

أفادت الجوية الكندية في بيان لها أمس الثلاثاء عن عودة الخدمات على خط الجزائر مونتريال بداية من 8 جوان الجاري

كما أضافت في ذات البيان ان الخدمات تتعلق بموسم الاصطياف ب3 رحلات في الأسبوع
و اوضحت الجوية الكندية ان الرحلات من الجزائر الى مونتريال عبر a330-300 بقدرة استيعاب 297 مسافر مقسمة 3 اقسام القسم الاقتصادي قسم الاسرة والقسم الاول.
و اشارت الجوية الكندية انه على الراغبين في السفر التسجيل عبر موقع الجوية الكندية وتطبيقها او مراكزها والوكالات السياحية.

أحلام بوشارب 

8 يونيو، 2022

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