أفادت الجوية الكندية في بيان لها أمس الثلاثاء عن عودة الخدمات على خط الجزائر مونتريال بداية من 8 جوان الجاري

كما أضافت في ذات البيان ان الخدمات تتعلق بموسم الاصطياف ب3 رحلات في الأسبوع

و اوضحت الجوية الكندية ان الرحلات من الجزائر الى مونتريال عبر a330-300 بقدرة استيعاب 297 مسافر مقسمة 3 اقسام القسم الاقتصادي قسم الاسرة والقسم الاول.

و اشارت الجوية الكندية انه على الراغبين في السفر التسجيل عبر موقع الجوية الكندية وتطبيقها او مراكزها والوكالات السياحية.

أحلام بوشارب

معجب بهذه: إعجاب تحميل...