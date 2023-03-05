الجوية الجزائرية تعلن عن مراجعة رسوم التذاكر

أعلنت اليوم الأحد شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن مراجعة جدول رسوم التذاكر في جميع نقاط بيعها ابتداءً من 5 مارس الجاري.

وحسب بيان للجوية الجزائرية، فإن التذكرة الصادرة في نقاط بيع الشركة تحتوي على قسم تكاليف إصدار التذكرة تحت اسم “TKT FEES”.

كما أن هذه التكاليف على رحلات من وإلى أدرار، بشار، برج باجي مختار، جانت، البيض، المنيعة، الوادي. غرداية، حاسي مسعود، إليزي، عين أميناس، عين قزام، عين صالح. الأغواط، ورقلة، تمنراست، تيميمون، تندوف، وتقرت.

أما بخصوص الشروط، فإن تكاليف إصدار التذاكر لا تنطبق على إعادة إصدار التذاكر الرضع، والمتعلقة ببرنامج الوفاء. كما أن إصدار التذاكر غير قابلة للاستيراد إلا في حالة إلغاء الرحلة.

في حين تنطبق كلفة إصدار التذكرة الدولية على التذكرة المكونة من رحلات محلية ودولية، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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