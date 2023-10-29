الجوية الجزائرية تعلن عن تخفيضات في الرحلات الدولية
كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن إطلاق عدة عروض ترويجية موجهة للمسافرين الدوليين عبر مطارات باتنة، بجاية، عنابة، قسنطينة.
وحسب بيان للشركة نشرته عبر حسابها في موقع فايسبوك، اليوم الأحد فإن التخفيضات ستدوم إلى غاية 30 نوفمبر القادم.
وستكون وجهات الرحلات المعنية بالتخفيض نحو كل من نيس، مارسيليا، ليون وتولوز.
أما عن أسعار الرحلات فهي كالآتي:
قسنطينة إلى تولوز بـ 25358 دينار
قسنطينة – نيس بـ 27309 دينار
باتنة – مارسيليا بـ 24557 دينار
بجاية – مارسيليا بـ 24627 دينار
عنابة -ليون بـ 28338 دينار
باتنة – ليون بـ 28338 دينار
بجاية – مارسليا بـ 24627
قسنطينة – نيس بـ 27309 دينار
باتنة – مارسيليا 24557 دينار
عنابة – ليون بـ 28338 دينار
باتنة – ليون بـ 28338 دينار
قسنطينة – تولوز بـ 25358 دينار
رمزي أحمد توميات