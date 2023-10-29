الجوية الجزائرية تعلن عن تخفيضات في الرحلات الدولية

الجوية الجزائرية تعلن عن تخفيضات في الرحلات الدولية

كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن إطلاق عدة عروض ترويجية موجهة للمسافرين الدوليين عبر مطارات باتنة، بجاية، عنابة، قسنطينة.

وحسب بيان للشركة نشرته عبر حسابها في موقع فايسبوك، اليوم الأحد فإن التخفيضات ستدوم إلى غاية 30 نوفمبر القادم.

وستكون وجهات الرحلات المعنية بالتخفيض نحو كل من نيس، مارسيليا، ليون وتولوز.

أما عن أسعار الرحلات فهي كالآتي:

قسنطينة إلى تولوز بـ 25358 دينار

قسنطينة – نيس بـ 27309 دينار

باتنة – مارسيليا بـ 24557 دينار

بجاية – مارسيليا بـ 24627 دينار

عنابة -ليون بـ 28338 دينار

باتنة – ليون بـ 28338 دينار

بجاية – مارسليا بـ 24627

قسنطينة – نيس بـ 27309 دينار

باتنة – مارسيليا 24557 دينار

عنابة – ليون بـ 28338 دينار

باتنة – ليون بـ 28338 دينار

قسنطينة – تولوز بـ 25358 دينار

رمزي أحمد توميات

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