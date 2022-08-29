الجوية الجزائرية: الفيديوهات المتداولة حول قائمة الإنتظار وكل ما قيل عنها لا أساس له من الصحة

الجوية الجزائرية: الفيديوهات المتداولة حول قائمة الإنتظار وكل ما قيل عنها لا أساس له من الصحة

أكد اليوم الاثنين، المكلف بالإعلام بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين الأندلسي، أن الفيديوهات المتداولة حول قائمة الإنتظار وكل ما قيل عنها لا أساس له من الصحة.

وقال الأندلسي في تصريح خص به موقع “النهار أون لاين” أنه :”حاليا لا يوجد قائمة الإنتظار”، موضحا أن هذه الفترة تعتبر فترة الذروة، وكل الأماكن محجوزة والركاب قاموا بتأكيد حجوزاتهم.

وكشف ذات المتحدث، أن الشركة تشهد تقريبا بشكل يومي خلال هذه الفترة مئات الأشخاص ينتظرون من أجل وضعهم في قائمة الإنتظار على أمل السفر، مبرزا أن الجوية الجزائرية تعاني من ظاهرتين.

وتتعلق الظاهرة الأولى بالأشخاص الذين يشترون تذاكر رجوع مفتوحة من الجزائر بالدينار الجزائري، ويطلبون من الشركة تحديد موعد الرحلة خلال هذه الفترة.

بينما تتعلق الظاهرة الثانية بأشخاص حجزوا في أواخر شهر سبتمبر أو بداية أكتوبر ويطلبون تقديم موعد الرحلة خلال هذه الفترة التي تعتبر فترة الذروة.

وحسب ذات المتحدث، فإن الظاهرتين لا تدخلان في مخططات كالشركة في الوقت الراهن، نظرا لأن كل الأماكن محجوزة، وتم تأكيد الحجز.

ليديا كبيش

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