الجوية الجزائرية: إلغاء فحص الـ PCR للمسافرين نحو فرنسا

أكدت اليوم الإثنين، الخطوط الجوية الجزائرية، أنّ المسافرين على متن رحلاتها إلى فرنسا، غير ملزمين بأي قيود تتعلّق بالوقاية من وباء كورونا، بداية تاريخ الفاتح أوت الجاري.

وأوضحت الجوية الجزائرية في بيان لها، أن قرار إلزامية ارتداء الكمامة سيبقى ساري المفعول على متن الطائرات، وفي داخل المطارات.

كما كانت فرنسا قد ألغت ما تبقى من القيود المفروضة على المسافرين القادمين من خارج البلاد، للوقاية من تفشّي فيروس كورونا، بعد تراجع حالات الإصابة بالوباء.

ولن يلزم المسافرون إلى فرنسا ابتداء من 1 أوت 2022، بإثبات الحصول على اللقاح المضاد لكورونا، أو نتيجة سلبية لاختبار الإصابة بالفيروس، يضيف البيان.

ليديا كبيش

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