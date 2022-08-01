الجوية الجزائرية: إلغاء فحص الـ PCR للمسافرين نحو فرنسا

1 أغسطس، 2022

أكدت اليوم الإثنين، الخطوط الجوية الجزائرية، أنّ المسافرين على متن رحلاتها إلى فرنسا، غير ملزمين بأي قيود تتعلّق بالوقاية من وباء كورونا، بداية تاريخ الفاتح أوت الجاري.

وأوضحت الجوية الجزائرية  في بيان لها، أن قرار إلزامية ارتداء الكمامة سيبقى ساري المفعول على متن الطائرات، وفي داخل المطارات.

كما كانت فرنسا قد ألغت ما تبقى من القيود المفروضة على المسافرين القادمين من خارج البلاد، للوقاية من تفشّي فيروس كورونا، بعد تراجع حالات الإصابة بالوباء.

ولن يلزم المسافرون إلى فرنسا ابتداء من 1 أوت 2022، بإثبات الحصول على اللقاح المضاد لكورونا، أو نتيجة سلبية لاختبار الإصابة بالفيروس، يضيف البيان.

ليديا كبيش

1 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

القائمة الإسمية/ حركة واسعة في سلك رؤساء مجالس القضاء

9 أغسطس، 2019

وزير الداخلية يجري حركة في سلك رؤساء الدوائر

5 سبتمبر، 2021

جثمان الفريق أحمد قايد صالح يوارى الثرى بمربع الشهداء بمقبرة العالية

25 ديسمبر، 2019

رئيس الجمهورية يودع نظيره الموريتاني

29 ديسمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: