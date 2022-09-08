الجمهورية الصحراوية تحث منظمي “سباق أفريقيا البيئي” على عدم انتهاك الشرعية الدولية بعبور التراب الوطني الصحراوي

أصدرت الجمهورية الصحراوية بيانا حول ” سباق أفريقيا البيئي ” في نسخته هذا العام الذي سينظم في الفترة الممتدة من 15 إلى 30 أكتوبر ، حيث حثت مسيريه من عدم انتهاك الشرعية الدولية بعبورهم التراب الوطني الصحراوي .

وحذرت الجمهورية الصحراوية المنافسين والجهات المسؤولة وحملتهم مسؤولية العواقب التي قد تنجم عن دخولهم وعبورهم التراب الوطني الصحراوي.

و أكدت إحتفاظها بالحق في استخدام جميع الوسائل المشروعة والرد بحزم على أي أعمال تهدف إلى المساس من سيادتها وسلامتها الإقليمية .

كما تحمل دولة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن العواقب التي قد تنجم عن استفزازاتها المستمرة التي تقوض بشكل خطير ليس فقط آفاقإطلاق عملية الأمم المتحدة للسلام المتوقفةأصلاً،ولكن أيضا السلم والأمن في المنطقة بأسرها.

رمزي أحمد توميات

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