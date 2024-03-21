الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية تُطلق موقعها الإلكتروني

أطلقت الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية، أمس، موقعها الإلكتروني الذي يعتبر ملتقى لأصدقاء الثورة الجزائرية من كلّ أنحاء العالم، ونافذة للتعريف بهؤلاء الرجال والنساء الذين وقفوا إلى جنب ثورة نوفمبر بكلّ ما أوتوا من القوة، مؤمنين أنّها قضية تصفية استعمار وتقرير مصير شعب عانى الويلات من الاستعمار الفرنسي الغاشم.

وقال رئيس الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية المجاهد والديبلوماسي نورالدين جودي، عند إشرافه على الانطلاق الرسمي لموقع الجمعية أنّ “الجزائر لديها واجب الاعتراف تجاه أولئك الذين وقفوا إلى جانب الثورة الجزائرية ” .

كما أكّد نورد الدين جودي أنّ هناك حاجة لاستمرار هذه الصداقة، لذا “فالجمعية ينتظرها عمل ميداني كبير لمواصلة التعريف بمبادئ الثورة الجزائرية ومساندة الشعوب المستعمرة لنيل حريتها واستقلالها، وعلى رأسها الشعبان الفلسطيني والصحراوي”.

أما بخصوص الموقع الإلكتروني للجمعية، فقد أحال نورالدين جودي الكلمة للمكلّف بالإعلام مصطفى أيت موهوب، الذي استفاض أمام الصحافة الوطنية الحاضرة بمقر الجمعية في تحليل أهداف الموقع.

وأشار مصطفى آيت موهوب أنّ الموقع يتصدّره هدفين، الأول هو أن يكون حلقة وصل بين الجمعية والأعضاء المتواجدين في مختلف القارات.

أما الهدف الثاني، يضيف آيت موهوب، “سيكون فرصة للمساهمات لكل الذين كانت لهم علاقة قريبة أو بعيدة مع الثورة الجزائرية، فالأصدقاء كثيرون في مختلف أنحاء العالم منهم الأحياء ومنهم من رحلوا، منهم من تبوّأ مناصب عليا في حكومات دولهم. فهدف الموقع هو جمع هؤلاء وخلق فضاء لهم للتشاور وتبادل الآراء”.

كما أوضح آيت موهوب أنّ الهدف من الموقع، لا يبقى محصورا في الذاكرة فحسب، بل يتوسّع ليشمل الدفاع عن حرية الشعوب في تقرير مصيرها، وهذا من الأدوار المنوطة بالجمعية وسيكون للموقع دور فعّال في هذا المجال.

كما يهدف الموقع إلى تعميم المعلومة لتبقى الذاكرة في الجزائر حيّة وتلعب دورها كإسمنت لكلّ الجزائريين في الظروف الجيوسياسية الحالية التي تحوم حول الجزائر، يضيف المكلّف بالإعلام لدى الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية.

وللإشارة، أطلقت الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية موقعها الإلكتروني بثلاث لغات، العربية، الفرنسية والإنجليزية، ويقع الموقع على عنوان الرابط: https://www.amisrevolutiondz.com.

ش.ن

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