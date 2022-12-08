الجزائر و سويسرا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة
استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بيار اييف فوكس، سفير فوق العادة ومفوضا للاتحاد السويسري لدى الجزائر، حيث تطرق الطرفان الى سبل تعزيز التعاون و الشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم.
وقال بيان وزارة الطاقة والمناجم خلال هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة تباحث الطرفان علاقات التعاون بين الجزائر وسويسرا في مجال الطاقة والمناجم .
كما أكد البيان على الحالة الممتازة للعلاقات بين البلدين في هذا المجال، و جدد رغبة الجزائر في تعزيز هذه العلاقات وتعزيز الشراكة بين البلدين لصالح الطرفين، يضيف البيان.
ف.س