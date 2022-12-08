الجزائر و سويسرا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة

8 ديسمبر، 2022

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بيار اييف فوكس، سفير فوق العادة ومفوضا للاتحاد السويسري لدى الجزائر، حيث تطرق الطرفان الى سبل تعزيز التعاون و الشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم.

وقال بيان وزارة الطاقة والمناجم خلال هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة تباحث الطرفان علاقات التعاون بين الجزائر وسويسرا في مجال الطاقة والمناجم .

كما أكد البيان على الحالة الممتازة للعلاقات بين البلدين في هذا المجال، و جدد رغبة الجزائر في تعزيز هذه العلاقات وتعزيز الشراكة بين البلدين لصالح الطرفين، يضيف البيان.

ف.س

8 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

استحداث أرضية رقمية للتصريح بكافة الحالات التي تعرضت لأعراض جانبية بعد أخذ اللقاح

16 فبراير، 2021

لعمامرة يستقبل نظيره المصري تحضيرا للقمة العربية

29 أكتوبر، 2022

الأمين العام للأفلان محمد جميعي رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش

19 سبتمبر، 2019

رئيس الجمهورية يعيّن إبراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية

14 يوليو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى