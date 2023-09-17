الجزائر وعمان ملتزمان بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

استقبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الأحد، رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان، الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، بمقر المجلس.

و قال رئيس مجلس الشورى العماني، الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولى: “إن سياسية الجزائر وسلطنة عمان متقاربة، فهي ترتكز على عدم التدخل في شؤون الغير، ولا تقبل للغير بالتدخل في شؤونها”.

وأكد الشيخ بن هلال، أن التوافق البرلماني بين البلدين قائم بشكل كبير في البرلمان العربي، والبرلمان الإسلامي، والبرلمان الدولي، والتنسيق في المواقف المشتركة للقضايا العربية والاسلامية دائما حاضر وبقوة

ليديا كبيش

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