الجزائر وجنوب أفريقيا تتفقان على إنشاء مجلس أعمال مشترك

24 أغسطس، 2023

قامت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتوقيع مع نظيرتها الجنوب إفريقية على مذكرة تفاهم من أجل إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين.

وجاء ذلك على هامش أشغال الدورة الـ15 لقمة مجموعة “بريكس” المنعقدة بجوهانسبرغ حسب بيان للغرفة، حيث تم التوقيع على الاتفاقية، مساء أمس الأربعاء، من طرف رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كمال حمني. ورئيس غرفة التجارة لجنوب إفريقيا.

وأوضح حمني أن هذا المجلس سيكون بمثابة القاطرة التي تعزز حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وجنوب أفريقيا.

كما سيسمح المجلس بتعزيز الاندماج الإفريقي، خاصة بعد انضمام الجزائر لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية مما يفتح المجال للمتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين ببحث فرص الشراكة، التعاون والاستثمار، معتبرا أن كل الظروف مواتية لإقامة تبادلات تجارية واقتصادية مربحة لكلا الطرفين.

في حين تم أيضا الاتفاق على تنظيم زيارة عمل للمتعاملين الاقتصاديين من جنوب افريقيا خلال الطبعة الـ31 لمعرض الإنتاج الجزائري المزمع تنظيمه شهر ديسمبر المقبل.

رمزي أحمد توميات

24 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

نقل الرئيس تبون إلى ألمانيا لتلقي فحوصات طبية معمّقة

28 أكتوبر، 2020

الرئيس تبون يأمر بإصلاحات في قطاع التعليم العالي ومراجعة نظام الخدمات الجامعية

5 فبراير، 2023

عاجل/ الوزير الأسبق للصيد البحري سيد أحمد فروخي في ذمة الله

17 يونيو، 2022

وقفة تضامنية ببروكسل تدين ممارسات المغرب والمتواطئين معه لتعطيل حل القضية الصحراوية

17 يناير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: