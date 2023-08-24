الجزائر وجنوب أفريقيا تتفقان على إنشاء مجلس أعمال مشترك

قامت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتوقيع مع نظيرتها الجنوب إفريقية على مذكرة تفاهم من أجل إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين.

وجاء ذلك على هامش أشغال الدورة الـ15 لقمة مجموعة “بريكس” المنعقدة بجوهانسبرغ حسب بيان للغرفة، حيث تم التوقيع على الاتفاقية، مساء أمس الأربعاء، من طرف رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كمال حمني. ورئيس غرفة التجارة لجنوب إفريقيا.

وأوضح حمني أن هذا المجلس سيكون بمثابة القاطرة التي تعزز حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وجنوب أفريقيا.

كما سيسمح المجلس بتعزيز الاندماج الإفريقي، خاصة بعد انضمام الجزائر لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية مما يفتح المجال للمتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين ببحث فرص الشراكة، التعاون والاستثمار، معتبرا أن كل الظروف مواتية لإقامة تبادلات تجارية واقتصادية مربحة لكلا الطرفين.

في حين تم أيضا الاتفاق على تنظيم زيارة عمل للمتعاملين الاقتصاديين من جنوب افريقيا خلال الطبعة الـ31 لمعرض الإنتاج الجزائري المزمع تنظيمه شهر ديسمبر المقبل.

رمزي أحمد توميات

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