حظيت المبعوثة الخاصة المكلفة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج، السيدة طاوس جلولي حدادي، أمس الثلاثاء بتونس باستقبال من قبل الوزير التونسي للشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الذي تطرقت معه إلى التعاون القنصلي بين البلدين.

وبحث الطرفان خلال اللقاء ظروف إقامة الجاليتين الجزائرية والتونسية في البلدين وسبل تحسينها.

واتفق الطرفان على التئام اللجنة القنصلية المختلطة لتحيين وتكييف الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات القنصلية بين البلدين.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى إشكالية الهجرة حيث اتفق الطرفان على تعزيز المشاورات وتبادل التقييمات بهذا الشأن بين البلدين.

وتندرج هذه المحادثات في إطار زيارة العمل التي تقوم بها السيدة جلولي حدادي، منذ يوم الاثنين، إلى تونس بهدف الاطلاع على أوضاع الجالية الجزائرية المقيمة في هذا البلد.

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