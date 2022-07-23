الجزائر تُعرب عن بالغ قلقها إزاء اعتداءات باماكو

أعربت الجزائر ، التي تدين الإرهاب في كل مكان وفي جميع الظروف ، عن بالغ قلقها إزاء الاعتداءات التي وقعت في باماكو بمالي.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أنّ هذا التطور يؤكّد مرة أخرى الحاجة إلى زيادة تعبئة المجتمع الدولي بأسره لمنع الإرهاب والقضاء عليه.

وتريد الجزائر، حسب ذات البيان، أن تسلّط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للتنفيذ الفعال والدؤوب لاتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر بجميع مكوناتها. ويدعو الموقعين إلى تجديد التزامهم في هذا الصدد والبقاء متحدين لمواجهة جميع التحديات معا.

ش.ن

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