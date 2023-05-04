الجزائر تُطالب بالعضوية الدائمة في المكتب التنفيذي لـ “الأفريبول”

4 مايو، 2023

يشارك المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، يومي 3 و4 ماي 2023 في أشغال أشغال الدورة الـ 11 للجنة التوجيهية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي “أفريبول” بالعاصمة تونس، وذلك بمشاركة العديد من قادة ورؤساء أجهزة الشرطة الإفريقية.

وحسب بيان أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس، فإن بن شيخ رافع من أجل الاحترام الصارم للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في النظام الأساسي لآلية “الأفريبول”.

لا سيما ما تعلق بانتخاب مكتب تنفيذي جديد خلال الجمعية العامة للأفريبول المزمع تنظيمها شهر أكتوبر 2023.

كما طالب المدير العام بحصول الجزائر على صفة العضوية الدائمة في المكتب التنفيذي، بالنظر إلى دورها المحوري في إرساء دعائم هذه الآلية والأهمية البالغة التي توليها لإحلال الأمن والسلم في ربوع القارة الإفريقية.

ومن جهة أخرى، أجرى بن شيخ محادثات ثنائية مع كل من رئيس الجمعية العامة للأفريبول، والممثل الشخصي لمفوض الشؤون السياسة، السلم والأمن لدى الإتحاد الإفريقي، والمدير العام للشرطة الناميبية، والمدير العام لشرطة غينيا بيساو وممثل الشرطة لدى إفريقيا الوسطى.

وحسب ذات المصدر فقد عبّرت هذه الشخصيات عن تأييدها لرؤية الجزائر الداعية إلى إعادة تنظيم وتسيير آلية الأفريبول.

رمزي أحمد توميات

4 مايو، 2023

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