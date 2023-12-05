الجزائر  تُسجّل “النقش على المعادن” في اليونسكو

تمكّنت الجزائر اليوم، خلال الاجتماع الدوري الثامن عشر للجنة الدوليّة الحكوميّة لصون التراث الثقافي غير المادي، الذي يعقد حاليا في مدينة كاسان، ببتسوانا، من 04 إلى 10 ديسمبر الجاري، من تسجيل ملف “النقش على المعادن: الذهب،الفضة والنحاس، المهارات والفنون والممارسات” على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية لدى اليونسكو، بمشاركة عشر دولة عربية أخرى منها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، والجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ودولة فلسطين وليبيا، حسب بيان وزارة الثقافة والفنون.

وتم الإعداد العلمي للملف الجزائري من طرف وزارة الثقافة والفنون، عن طريق المركز الوطني للبحوث في عصور التاريخ علم الإنسان والتاريخ، ويسلط الملف الضوء على جملة المهارات والأساليب الفنية المرتبطة بالنقش على الذهب والفضة والنحاس عبر المدن الجزائرية، واستخداماتها الاجتماعية بوصفها حاملة لهوية وذاكرة حية ذات أبعاد فنية وحرفية واقتصادية.

وتنتشر حرف النقش وصناعة المعادن بالعديد من المدن والحواضر العتيقة، حيث تعرف مثلا تمنراست ومنطقة القبائل بحرفة الفضة، وباتنة بحرفة الذهب، في حين تعرف العديد من الحواضر التقليدية كقسنطينة والبليدة والعاصمة وتلمسان بحرفة النحاس.

للإشارة فإن هذا الإدراج يدخل ضمن جهود الدولة الجزائرية للمحافظة على هذه الحرف والتقاليد العتيقة التي ترمز للجزائر وثقافتها وهويتها وتاريخها كونها دليلا هوياتيا، وحاملا للذاكرة والعادات والتقاليد، ودعماً للعمل الثقافي العربي المشترك في تعزيز مقومات الثقافة العربيّة وممارساتها، ومن ثم إبراز مكانتها في الثقافة والتراث الإنساني للبشريّة، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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