الجزائر تُدين بشدّة اقتحام المسجد الأقصى المبارك

3 يناير، 2023

أدانت الجزائر بشدة الخطوة الاستفزازية التي أقدم عليها اليوم أحد مسؤولي الاحتلال الاسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية وتحدّ سافر لمشاعر المسلمين والمسيحيين عبر العالم.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن هذا التصرف المدان والمرفوض والذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ضمن مخطط توسعي بالغ الخطورة، ليؤكد مرة أخرى على حتمية توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووضع حد لهذه الممارسات الاجرامية التي تقوض فرص إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.

من هذا المنطلق، يضيف البيان، تدعو الجزائر مجلس الأمن للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وتجدد موقفها الثابت والمناصر لهذا الشعب الشقيق في سبيل استرجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ش.ن

3 يناير، 2023

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