الجزائر تُدين بشدة عملية إجلاء سرية وغير قانونية لمواطنة جزائرية نحو فرنسا

أدانت الجزائر “بشدة” اليوم الأربعاء، انتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجاء في بيان الخارجية “أعربت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم، لسفارة فرنسا عن إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري”.

وأضاف البيان أنه في هذه المذكرة الرسمية، ترفض الجزائر هذا التطور “غير المقبول ولا يوصف” الذي يلحق “ضررا كبيرا” بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية.

ش.ن

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