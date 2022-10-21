الجزائر تُدين استخدام القوة ضد المتظاهرين في تشاد

الجزائر تُدين استخدام القوة ضد المتظاهرين في تشاد

أدانت الجزائر بشدة استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين في جمهورية تشاد، مما تسبب في إزهاق أرواح العديد منهم وإلحاق إصابات خطيرة بآخرين في عدة مدن عبر أنحاء البلاد.

وأكّد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أنّ الجزائر تتابع بتأثر بالغ التطورات التي سجلت أمس 20 أكتوبر في جمهورية تشاد.

وأضاف البيان أنّه وفي هذا الظرف الأليم ، تتقدم الجزائر بأحر التعازي لأسر الضحايا وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وتدعو الجزائر الأطراف التشادية إلى ضبط النفس والحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الحالية. كما تشجع القادة التشاديين على تعزيز الانتقال التوافقي نحو الاستعادة الفعلية والدائمة للنظام الدستوري، الذي يظل السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب وتجنب المخاطر التي يشكلها الوضع الحالي على السلم والاستقرار في هذا البلد الذي تجمعه بالجزائر علاقات أخوية مبنية على التضامن والتعاون، يضيف ذات البيان.

ش.ن

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