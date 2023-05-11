الجزائر تندّد بحادثة جربة التونسية

11 مايو، 2023

ندّدت الجزائر بالفعل الإجرامي العرضي، الذي شهدته تونس ليلة الثلاثاء 09 ماي الجاري، على إثر حادثة إطلاق النار الذي وقع ليلة الثلاثاء 9 ماي الجاري بمدينة جربة، والذي أودى بحياة أربعة أشخاص، من بينهم رجلي أمن، وسقوط العديد من الجرحى،، وتؤكد تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب التونسيين وتمسكها الدائم بأمن وسلامة تونس الشقيقة، وتجدد إدانتها ورفضها القاطع لجميع أشكال العنف مهما كانت مبرراته.

كما تعرب الجزائر  عبر بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن خالص المواساة للعائلات المكلومة وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

ش.ن

11 مايو، 2023

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