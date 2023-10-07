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الجزائر تندد بشدة بالهجوم الصهيوني على قطاع غزة

7 أكتوبر، 2023
عاجل/ قبول الوساطة الجزائرية الرامية لحلحلة الوضع بالنيجر

أعربت الجزائر عن إدانتها للهجوم الذي قام به العدوان الاسرائيلي اليوم على قطاع غزة في فلسطين، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وعبرت الجزائر عن متابعتها بقلق شديد تطور الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة التي أودت بحياة العشرات من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الأبرياء الذين سقطوا شهداء في ظل تمادي الاحتلال الصهيوني في سياسة التجبر والاضطهاد التي يفرضها فرضا على الشعب الفلسطيني الباسل.

وأدانت الجزائر بشدة هذه السياسات والممارسات المخلة بأبسط القواعد الانسانية ومراجع الشرعية الدولية، مجددة الطلب بالتدخل الفوري للمجموعة الدولية من خلال الهيئات الدولية المعنية لحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة والاجرام الذي جعل منهما الاحتلال الصهيوني سمة من سمات احتلاله للأراضي الفلسطينية.

في حين أكدت الجزائر قناعتها بأن الاحتلال الاستيطاني الصهيوني هو لب الصراع العربي-الاسرائيلي وأن إنهاء ما ينجر عن هذا الصراع من محن وويلات ومآسي يكمن لا ريب في الاستجابة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف

رمزي أحمد توميات

7 أكتوبر، 2023

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