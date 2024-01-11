الجزائر تمتنع عن التصويت على قرار يخص اليمن

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2722 بتأييد 11 عضوا وامتناع 4 عن التصويت، يدين القرار الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات.

وامتنعت الجزائر التصويت على إدانة قرار الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر

و أعرب سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، عن الأسف لعدم الأخذ بعين الاعتبار عنصرين مهمين في مشروع القرار.

وقال بن جامع، خلال كلمة له حول أسباب امتناع الجزائر عن التصويت لهذا القرار: “أولا نؤمن بأن أي تدخل عسكري في المنطقة وخاصة في اليمن ويجب أن يتم التعامل معه بأقصى درجات الحيطة ومثل هذا التدخل قد يحمل مخاطر تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في السابق من كل الوكالات وخاصة من المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “إن المفاوضات الأخيرة بين السعودية والحوثيين ولدت قدرا كبيرا من الأمل في المنطقة بشأن احتمال حل الصراع في اليمن”.

وتابع السفير قائلا: “إن الوفد الجزائري عمل مع مقدمَي مشروع القرار كي يتسنى للمجلس عدم تجاهل الرابط الواضح الذي يراه الجميع بين هجمات الحوثيين على السفن التجارية وما يحدث منذ 3 أشهر في غزة”.

وشدد الدبلوماسي على ضرورة ألا يتجاهل مجلس الأمن المشاعر التي أثيرت في العالمين العربي والإسلامي بسبب القصف العشوائي للسكان المدنيين الأبرياء.

وأفاد بن جامع: “فضلنا الامتناع عن التصويت لأننا لا يمكن أن نرتبط بنص يتجاهل 23 ألف شخص لقوا مصرعهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في غزة”.

ليديا كبيش

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