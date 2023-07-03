الجزائر تقرر خفض انتاجها من النفط بمقدار 20 ألف برميل يوميا بداية من شهر أوت

3 يوليو، 2023

كشفت وزارة الطاقة في بيان لها اليوم أن الجزائر قررت تخفيض إنتاجها بمقدار 20 ألف برميل يوميا في الفترة بين 1 و31 أوت 2023، كجزء من الجهود المشتركة التي تقودها بلدان أوبك + ودعما للتخفيضات الإضافية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي لدعم استقرار وتوازن أسواق النفط.

ويأتي هذا التخفيض الإضافي، زيادة إلى التخفيض الطوعي بمقدار 48 ألف برميل يوميًا الذي تم تحديده في أفريل الماضي، حيث سيصبح إنتاج الجزائر بالنسبة لشهر أوت، 940 ألف برميل يوميا، يضيف البيان.

شرف الدين عبد النور

 

 

3 يوليو، 2023

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