الجزائر تقترح إنشاء مركز إمتياز رصد وتثمين التجارب الناجحة للمؤسسات الناشئة

21 يناير، 2024

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال كلمته أمام القمة الثالثة للجنوب لمجموعة 77 والصين، التي تحتضنها العاصمة الأوغندية كمبالا ، أن الجزائر تتطلع لإطلاق مبادرة على مستوى دول الجنوب.

وأوضح الرئيس تبون أن المبادرة تتعلق باقتراح إنشاء مركز إامتياز في مجال رصد وتثمين التجارب الناجحة للمؤسسات الناشئة المبتكرة. ومد جسور التواصل وتبادل الخبرات والمبادرات بين الدول الأعضاء في هذا الفضاء.

وقد جاءت هذه المبادرة بعد أن استعرض الرئيس رؤية الجزائر القائمة على اعتبار العلوم والتكنولوجيا والابتكار مجالات خصبة للتعاون “جنوب ـــ جنوب”. كونها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مما يستدعي تثمين مساهمتها في تحقيق الأهداف الإنمائية من خلال وضع سياسات لتطوير المواهب وتحفيز البحث والابتكار العلمي والتكنولوجي.

ونوه رئيس الجمهورية بأهمية إعطاء الأولوية للحلول التي من شأنها وضع حد للقيود والاحتكارات التكنولوجية والممارسات غير المنصفة التي تعرقل وصول دول الجنوب إلى هذه الأدوات والوسائل الحديثة والحيوية للتنمية.

في حين ذكَّر الرئيس تبون بجهود الجزائر الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجال المؤسسات الناشئة على الصعيد الإفريقي

من خلال مساعيها لتنفيذ مخرجات الندوة الإفريقية الثانية للمؤسسات الناشئة التي التأمت في دورتها الثانية بالجزائر، شهر ديسمبر الماضي. والخطوات المتخذة لتأسيس إطار إفريقي لتطوير هذا النوع من المؤسسات بالتنسيق مع هيئات الاتحاد الإفريقي

ليديا كبيش

21 يناير، 2024

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