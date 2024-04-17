الجزائر تضع باللون الأزرق مشروع قرار مجلس الأمن بقبول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة

‎قرّرت الجزائر، أمس الثلاثاء، وضع مشروع قرار مجلس الأمن الذي يوصي بموجبه المجلس، الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة باللون الأزرق، وهو الإجراء الأخير الذي يسبق التصويت على مشروع القرار من طرف أعضاء مجلس الأمن، حسب ما أورده بيان وكالة الأنباء الجزائرية.

و تأتي هذه الخطوة، حسب ذات المصدر، عقب الجهود الحثيثة التي بذلها الجهاز الدبلوماسي الجزائري وفقا لتعليمات لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أمر من خلالها بالعمل على حشد أكبر قدر ممكن من الدعم لتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة بهيئة الأمم المتحدة.

شرف الدين عبد النور