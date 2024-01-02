الجزائر تشرع في مهمتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي

تشرع الجزائر، بحلول عام 2024، في عهدتها التي تستمر إلى غاية 31 ديسمبر 2025، كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمدة عامين، حيث ستُكرس عهدتها لإعلاء صوت افريقيا في هذه المؤسسة التابعة للأمم المتحدة، حسبما أكد عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

للتذكير، فقد صوت، يوم 6 يونيو 2023، 184 بلدا من أصل 193، أي بنسبة 95 في المائة من الأصوات، بـ”نعم” لانتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن لفترة 2024-2025، إلى جانب كل من سيراليون وكوريا الجنوبية وغويانا وسلوفينيا.

وتعتبر هذه المرة الرابعة في التاريخ التي تشغل فيها الجزائر مقعدا غير دائم في مجلس الأمن, بعد عهدات 1968-1969، و1988-1989، و2004-2005.

كما تتمثل أولويات الجزائر ضمن مجلس الأمن، في تعزيز التسويات السلمية للأزمات، وتوطيد الشراكات، ودعم دور المنظمات الإقليمية، وترقية مكانة المرأة والشباب في عمليات السلام، وتعزيز فعالية النضال الدولي ضد الإرهاب.

وبخصوص دول الاتحاد الإفريقي، فستعمل الجزائر على تفعيل طلب زيادة عدد مقاعد الدول الإفريقية غير الدائمة ضمن هذه الهيئة، من 3 إلى 5 مقاعد وفقا لما ورد في “توافق إيزولويني” و”إعلان سرت”، كما ستساهم الجزائر خلال عهدتها كذلك، في توحيد صوت افريقيا من أجل مناصرة أفضل لقضايا القارة ذات الأولوية وتطلعاتها المشروعة.

وكان الرئيس تبون، قد أكد على ذلك في العديد من المناسبات هذه السنة، و خاصة في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الافريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الاممي, المنعقد في شهر فيفري الماضي بأديس أبابا، قائلا “سنواصل العمل دون هوادة من أجل إعلاء صوت القارة ومطالبها المشروعة ولمعالجة الظلم التاريخي الذي تعرضت له قارتنا الإفريقية”.

كما ستدعو الجزائر أيضا، خلال ولايتها في مجلس الأمن، إلى إصلاح هذا الجهاز, حيث تعتبر عملية ضرورية لإقامة نظام دولي أكثر تمثيلا وعدلا وتوازنا.