الجزائر تشارك في أشغال المجالس السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية بالسعودية

7 أبريل، 2022

يشارك اليوم الخميس، وزير المالية، عبد الرحمان راوية، بجدة في السعودية، على رأس وفد هام من وزارته في أشغال المجالس السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية.

وحسب بيان لوزارة المالية، فإن الاجتماع يجمع كلّا من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و صندوق النقد العربي والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية، والهيئة العربية لضمان الاستثمارات والقروض الموجّهة للتصدير.

وسيشارك في الاجتماع رؤساء مجالس إدارة هذه الهيئات المالية الخمس، مع ممثلين عن المنظمات الدولية و الإقليمية، حيث سيشكل فرصة لمناقشة الفرص و التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول العربية، و لتبادل التجارب بين وزراء المالية في المسائل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية في المنطقة.

كما سيعقد وزراء المالية العرب الدورة 13 لمجلس وزراء المالية العرب تخصّص للمسائل المرتبطة برقمنة تحصيل الضرائب و استراتيجيات التحوّل الرقمي في الأسواق المالية.

ليديا كبيش

7 أبريل، 2022

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