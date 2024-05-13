الجزائر تشارك في أشغال الدورة الرابعة العادية للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الافريقي للتجارة و السياحة و الصناعة و الموارد المعدنية بمالابو

تشارك الجزائر، في أشغال الدورة الرابعة العادية، للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الافريقي للتجارة و السياحة و الصناعة و الموارد المعدنية، التي تعقد في الفترة من 13 الى 17 ماي الجاري، بالعاصمة مالابو (غينيا الاستوائية).

و ستشارك الجزائر، بوفد رفيع المستوى، تترأسه رئيسة ديوان وزير التجارة و ترقية الصادرات، سهيلة عبلاش، رفقة ممثلين عن وزارات الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، السياحة و الصناعة التقليدية، ووزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة.

و ستعرف هذه الدورة، التي ستعقد أشغالها على مستوى كبار المسؤولين و كذا على المستوى الوزاري٬ مناقشة موضوعات ذات بعد قاري، تشمل مجالات التجارة و الصناعة و السياحة و المعادن، على غرار تلك ذات الصلة بالتجارة الالكترونية٬ المناطق الاقتصادية الخاصة، و كذا المؤسسات الناشئة الافريقية، الذي بادرت بها الجزائر.

شرف الدين عبد النور