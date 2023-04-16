الجزائر تستغرب رضوخ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لعملية تلاعب من المغرب

استنكرت الجزائر التجاوزات في فتح تمثيل دائم لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الأفريقي، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وأعرب البيان، عن استغراب الجزائر العميق. من القرار المتهور والطائش لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد فقي.

وتلقى محمد فقي ما يسمى بـ “أوراق الاعتماد” من دبلوماسية مغربية. قدمت نفسها زورا على أنها “الممثلة الدائمة” للاتحاد المغاربي لدى الاتحاد الأفريقي

واعتبرت الخارجية الجزائرية هذا السلوك غير مسؤول وهو أكثر من غير المقبول. والذي يأتي بعد الاحتجاجات العاجلة من قبل السلطات الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأبرز البيان، أن هذا التعيين المزعوم وفقا للنصوص التي تنظم عمل اتحاد المغرب العربي. لا يقع ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي

وأوضحت الخارجية الجزائرية أن الأمين العام لاتحاد المغرب العربي انتهت ولايته النهائية بشكل نهائي في 1 أوت 2022. دون إمكانية التمديد.

كما شددت على أنه لم يتم التشاور معها بشأن هذا التعيين والذي تم خارج القواعد المنصوص عليها في المعاهدة المنشئة. لاتحاد المغرب العربي في فبراير 1989.

وفي هذه الحالة التعيين يتطلب التصويت بالإجماع على مستوى مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، يضيف ذات البيان

كما لفتت الى إن مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي هي الهيئة الوحيدة المخولة اتخاذ قرار. بشأن هذا التعيين وإقامة علاقات تعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى

كما أن التعيين منصوص عليه بشكل خاص في المادة 6 من معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي. المادتان 5 و 7 من النظام الأساسي العام التي تحدد صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي. وكذلك بموجب قرار مجلس الرئاسة المؤرخ 23 فبراير 1990.

ودحضت الجزائر مصطلح “مؤقت” الذي استخدمته مفوضية الاتحاد الأفريقي كخدعة قانونية للتعامل مع الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي.

رمزي أحمد توميات

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