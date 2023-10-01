الجزائر تستعرض بفيينا مواقفها حول مسائل نزع السلاح و عدم الانتشار

استعرض المندوب الدائم للجزائر بفينيا، العربي لطروش، خلال النقاش العام للدورة ال67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي انطلقت أشغالها يوم 25 سبتمبر، مواقف الجزائر المبدئية حول قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار.

و أكد الدبلوماسي العربي لطروش، أن الجزائر تبنّت هذه المواقف استنادًا على التزامها القوي بالقانون الدولي في هذا المجال، وبناءً على معاناتها المستمرة من تأثيرات التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية حتى اليوم.

وعبّر رئيس الوفد الجزائري المشارك في أعمال الدورة ال67، عن أسفه إزّاء عدم تحقيق التقدم الملموس في مسار نزع السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.مشيرا إلى التعثر المتكرر في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار. كما دعا إلى زيادة الجهد ضمن إطار يعزز التوازن بين الركائز الثلاث لمعاهدة عدم الانتشار.

خديجة مقداد

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