الجزائر تستعد لافتتاح مدرسة عليا لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار

6 نوفمبر، 2022

أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي كمال بداري، اليوم السبت، عن استعدادات الجزائر لإفتتاح مدرسة عليا لتكنولوجيا الطائرات المسيرة (الطائرة بدون طيار)، مع الدخول الجامعي لموسم 2022-2023،و ذلك في شهر سبتمير القادم، بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة.

و أشار الوزير إلى أن القطاع يسعى جاهدا إلى اعداد برامج هذه المدرسة، من جميع الجوانب قبل اطلاقها، و بعد الانتهاء كليا من كل الترتيبات.

و كما أضاف بداري، بأن هذه المدرسة تسمح بإعطاء إضافة للتكنولوجيا الدقيقة، ما يتيح للجزائر التموقع في عالم التكنولوجيا محليا و دوليا”.

حورية سعداوي

6 نوفمبر، 2022

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