قرّرت الجزائر استدعاء سفيرها بمدريد من اجل التشاور، بأثر فوري، وهذا عقب تصريحات صدرت عن اعلى السلطات الاسبانية تشكل “تحولا مفاجئا” في موقفها بخصوص ملف الصحراء الغربية، حسبما أورده اليوم السبت بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وأوضح البيان أن “السلطات الجزائرية التي اندهشت من التصريحات التي صدرت عن أعلى السلطات الاسبانية بخصوص ملف الصحراء الغربية وتفاجأت بهذا التحول المفاجئ لموقف القوة المديرة السابقة للصحراء الغربية، قد قررت استدعاء سفيرها بمدريد للتشاور بأثر فوري”.

(وأج)

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