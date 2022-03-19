الجزائر تستدعي سفيرها بمدريد للتشاور على إثر التحوّل الاسباني المفاجئ إزاء الصحراء الغربية

19 مارس، 2022

قرّرت الجزائر استدعاء سفيرها بمدريد من اجل التشاور، بأثر فوري، وهذا عقب تصريحات صدرت عن اعلى السلطات الاسبانية تشكل “تحولا مفاجئا” في موقفها بخصوص ملف الصحراء الغربية، حسبما أورده اليوم السبت بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وأوضح البيان أن “السلطات الجزائرية التي اندهشت من التصريحات التي صدرت عن أعلى السلطات الاسبانية بخصوص ملف الصحراء الغربية وتفاجأت بهذا التحول المفاجئ لموقف القوة المديرة السابقة للصحراء الغربية، قد قررت استدعاء سفيرها بمدريد للتشاور بأثر فوري”.

(وأج)

19 مارس، 2022

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تشن هجمات جديدة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي

21 يونيو، 2021

بلعريبي: توزيع أزيد من 90 ألف وحدة سكنية بمناسبة الفاتح نوفمبر

31 أكتوبر، 2021

مؤرخ عراقي : المطبعين كائنات مفرغة من الروح الوطنية و الشعور بمأساة الشعب الفلسطيني

21 ديسمبر، 2021

هذا أهم ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة

23 سبتمبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: