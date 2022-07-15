سترفع الجزائر, من حجم صادراتها من العاز من العاز الطبيعي إلى إيطاليا, بنحو 4 مليار متر مكعب بداية من الأسبوع المقبل,

وستتكفل شركة سوناطراك بتسليم هذه الكمية الإضافية من الغاز إلى شركة إيني وكذا شركائها الإيطاليين الآخرين, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية،

وتدخل هذه الكمية في إطار اتفاق لرفع صادرات الغاز نحو إيطاليا بكمية 10 مليار متر مكعب, تم التوقيع عليه شهر أفريل المنصرم خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي للجزائر, في انتظار تسليم 6 مليار متر مكعب إضافي من الغاز إلى إيطاليا بحلول نهاية عام 2022.

هذا وتجمع الجزائر وإيطاليا علاقات مميزة، حيث سلمت بالفعل لهذا البلد منذ بداية العام 13.9 مليار متر مكعب من الغاز. متجاوزة التوقعات بنسبة 113 بالمائة.

ويعزز هذا القرار العلاقات التاريخية بين إيني الإيطالية ومجموعة النفط الجزائرية سوناطراك.

للتذكير، كان توريد الغاز الجزائري لإيطاليا محور المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي. واتفق الطرفان على تعزيز شراكة الطاقة بين البلدين.

ش.ن

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