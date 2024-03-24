الجزائر ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة

24 مارس، 2024

أرسلت الجزائر، اليوم الأحد، مساعدات إنسانية، تمثلت في 118 طنا من المواد الغذائية، تم شحنها بمطار بوفاريك العسكري بالبليدة، سيتم نقلها عبر جسر جوي بمعدل طائرتين يوميا، متوجهتا نحو مطار العريش بجمهورية مصر، ليتم نقلها نحو غزة من معبر رفح الحدودي.

وتُعبّر هذه المساعدات العاجلة حسب المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، عن التزام الجزائر، قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض إلى عدوان متواصل لاسيما في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال في ظل حصار شامل جائر.

 

 

شرف الدين عبد النور

24 مارس، 2024

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