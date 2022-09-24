الجزائر ترافع من أجل انهاء تهميش الدول النامية في الحوكمة العالمية

الجزائر ترافع من أجل انهاء تهميش الدول النامية في الحوكمة العالمية

شدد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، على ضرورة وضع حد لتهميش الدول النامية ضمن المؤسسات الدولية للحوكمة الاقتصادية، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية.

وحسب نص البيان، فقد سلط لعمامرة خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 والصين، الضوء على تأثير هذا الظلم التاريخي الذي يظل مصدراً ثابتاً لعدم الاستقرار.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد يقوم على الإنصاف والمساواة في السيادة والتكافل والمصالح المشتركة والتعاون بين جميع الدول.

رمزي أحمد توميات

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