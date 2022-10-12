الجزائر تدين و تستنكر الهجوم الإرهابي في جيبوتي

اعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي ارتكب في حق قوات الأمن الجيبوتية من قبل مجموعة ارهابية والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود في منطقة جارابيتسان حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجددت الجزائر التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون إقليميا ودوليا للوقاية من التهديدات الإرهابية والتصدي لها بأكثر فعالية.

و اعربت الجزائر عن تضامنها مع جمهورية جيبوتي الشقيقة حكومة وشعبا في هذه الظروف العصيبة وقدمت خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى يضيف البيان.

حورية سعداوي

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