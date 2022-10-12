الجزائر تدين و تستنكر الهجوم الإرهابي في جيبوتي

12 أكتوبر، 2022

اعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي ارتكب في حق قوات الأمن الجيبوتية من قبل مجموعة ارهابية والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود في منطقة جارابيتسان حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجددت الجزائر التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون إقليميا ودوليا للوقاية من التهديدات الإرهابية والتصدي لها بأكثر فعالية.

و اعربت الجزائر عن تضامنها مع جمهورية جيبوتي الشقيقة حكومة وشعبا في هذه الظروف العصيبة وقدمت خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى يضيف البيان.

 حورية سعداوي

12 أكتوبر، 2022

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